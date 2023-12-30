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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Лучше доверять молодежи, чем везти большое количество легионеров. Зачем давать иностранцам практику в ведущих звеньях, да еще и платить им огромные деньги?»

– В нынешнем сезоне в КХЛ стало меньше легионеров. Появилось большое количество молодых российских игроков, кажется, что в зрелищности чемпионат даже выиграл.

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