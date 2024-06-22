ЗАЭС сообщила о нарушении в работе объектов после повреждения подстанции

Повреждение подстанции «Радуга» в результате атаки ВСУ нарушило штатное функционирование объектов станции, таких как транспортный цех, типография, управление производственно-технической комплектацией, которые остались без электроснабжения, сообщает пресс-служба электростанцииОбновлено в 15:22Запорожская АЭС сообщила о нарушении работы объектов инфраструктуры после обстрела.