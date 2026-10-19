© Shutterstock/Alex SipetaУченые из Медицинского колледжа Бейлора в США выяснили, что люди, которые проходят больше восьми тысяч шагов в день, лучше справляются с тестами на концентрацию внимания, способность игнорировать отвлекающие факторы и контроль импульсивных решений.