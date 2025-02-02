Новосибирские полицейские могут начать патрулирование на электросамокатах

Пилотный проект запустят сначала в одном регионе, но в случае успеха распространят и по всей стране.С 1 февраля 2025 года в России стартовал эксперимент, в рамках которого полицейские начнут патрулировать улицы на электросамокатах.
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