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Не только на экране: 8 пар российских актрис, которые дружат десятилетиями

Не только на экране: 8 пар российских актрис, которые дружат десятилетиями

В киноиндустрии экранная дружба редко переносится в реальную жизнь. Пока зрители наблюдают за трогательными объятиями в кадре, за кулисами часто идет жесткая борьба за роли и внимание режиссеров.

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