На мостовом переходе через реку Сок в Красноярском районе Самарской области завершена укладка верхнего слоя асфальта, и после монтажа ограждений, покраски и нанесения разметки проезд откроют для более чем двух тысяч жителей, которые сейчас вынуждены пользоваться объездными путями.