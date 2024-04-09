Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России разработали в Госдуме

Депутаты от фракций «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу безникотиновых и никотиновых вейпов в России в целях «народосбережения».
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