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В Ивановской области открылась горячая линия по работе общественного транспорта

В Ивановской области открылась горячая линия по работе общественного транспорта

Мониторинг проводит уполномоченный по правам человека в регионе.Омбудсмен Ивановской области Светлана Шмелева сообщила, что в регионе начала работу горячая линия, на которую жители могут обращаться по поводу работы общественного транспорта.

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