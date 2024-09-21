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Русские быстро нашли и поставили на место иностранного специалиста, который довел учителя до инсульта при всем классе

Русские быстро нашли и поставили на место иностранного специалиста, который довел учителя до инсульта при всем классе

Avia.pro - СМИ На фоне стремительно развивающихся событий в Челябинске, в школе №71 произошел инцидент, который потряс весь педагогический состав и учеников.

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Комментарии
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Валерий Дюков
Что вы хотите они привыкли их всегда так угнетали ихние Баи, они вырвались от них к нам а тут чуствуют себя как бай там на родине играют фантазии байские
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3 час.
ЗТ
Земфира Туленкова
Цыганы - иностранные специалисты? Что-то новое.
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2 час.
Александр Север
так пусть валит в свой аул и живёт как хочет...
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49 мин.

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