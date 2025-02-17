Названы самые популярные марки поддержанных автомобилей в Петербурге

Цена машин с пробегом от дилеров чуть снизилась В Петербурге в январе 2025 года средняя стоимость машин с пробегом от дилеров показала небольшое снижение, от частных продавцов — выросла на 2%, рассказали 17 февраля аналитики сервиса «Авто.