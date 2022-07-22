SUSANIN

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Бесплатные тренировки для школьников Ижевска и новый президент Индии: новости к этому часу

Бесплатные тренировки для школьников Ижевска и новый президент Индии: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Лето продолжается, а приближение выходных вселяет оптимизм. Позитивны ли новости последних часов в республике, стране и мире — предлагаем посмотреть.

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