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Алаудинов: отряд «Ахмата» продвинулся на один километр в Курской области

Алаудинов: отряд «Ахмата» продвинулся на один километр в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что отряд «Каштан» продвинувшись на один километр в сторону деревни Нижней Паровой в Курской области, уничтожил украинских боевиков и занял участок.

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