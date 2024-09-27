Алаудинов: отряд «Ахмата» продвинулся на один километр в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что отряд «Каштан» продвинувшись на один километр в сторону деревни Нижней Паровой в Курской области, уничтожил украинских боевиков и занял участок.