Минпромторг России утвердил новые стандарты для пива с 2027 года

С 1 января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на пиво. Замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков отметил, что обновленные стандарты помогут защитить потребителей от подделок и обеспечат контролирующим органам инструменты для выявления некачественной продукции.
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