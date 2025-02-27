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Исламские инвестиции поддержат экологичные проекты в Казахстане и Узбекистане

Исламские инвестиции поддержат экологичные проекты в Казахстане и Узбекистане

Исламские инвестиции в зеленое финансирование и альтернативную энергетику могут расширить своё присутствие в Казахстане и Узбекистане благодаря сотрудничеству с Исламским Банком Развития, уверен генсек CIBAFI Абделилах Белатик.

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