Исламские инвестиции поддержат экологичные проекты в Казахстане и Узбекистане

Исламские инвестиции в зеленое финансирование и альтернативную энергетику могут расширить своё присутствие в Казахстане и Узбекистане благодаря сотрудничеству с Исламским Банком Развития, уверен генсек CIBAFI Абделилах Белатик.
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