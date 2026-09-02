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Я выбросил половину вещей на кухне. Вот что оказалось совершенно ненужным

Я устроил ревизию кухни и обнаружил неприятную правду: большая часть вещей, которые когда-то казались полезными, годами просто занимала место.

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