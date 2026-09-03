Toyota C-HR отметила 10-летний юбилей обновленной спортверсией

Toyota C-HR отметила десятилетний юбилей обновленной спортверсией[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 2016 году дебютировал компактный паркетник Toyota C-HR, который предназначался в первую очередь для Европы и стал одной из самых ярких массовых моделей японской марки.
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