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Toyota C-HR отметила 10-летний юбилей обновленной спортверсией

Toyota C-HR отметила 10-летний юбилей обновленной спортверсией

Toyota C-HR отметила десятилетний юбилей обновленной спортверсией[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В 2016 году дебютировал компактный паркетник Toyota C-HR, который предназначался в первую очередь для Европы и стал одной из самых ярких массовых моделей японской марки.

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