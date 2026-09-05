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Плющ и тимьян вошли в рекомендации Минздрава при лечении ОРВИ у детей

Плющ и тимьян вошли в рекомендации Минздрава при лечении ОРВИ у детей

Министерство здравоохранения России утвердило новые клинические рекомендации лечения ОРВИ у детей. В документ включили новые препараты и ввели возможность применения фитотерапии.

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