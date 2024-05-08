У вас смартфон Xiaomi, Redmi или POCO? Проверьте, обновится ли он до MIUI 15

Актуальной версией фирменной прошивки для смартфонов Xiaomi является MIUI 14. Следующее поколение интерфейса, скорее всего, китайцы представят осенью-зимой 2023 года (когда Google выпустит финальную версию Android 14).
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