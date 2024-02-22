14 человек, которые нашли что-то непонятное. Разгадывали онлайн-знатоки

Если вы наш постоянный читатель, то знаете, что делать, когда находишь непонятную штуковину. Нужно не тратить время и сразу выкладывать ее фотографию в сеть! Потому что личные поиски редко когда дают эффект, особенно когда находка действительно странная.
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