Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Мельников
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Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию

Ozon сменит юрисдикцию с Кипра на Россию

Такое решение приняли акционеры компании 27 декабря, сообщается на сайте ритейлера. «Редомициляция снизит регуляторные риски на ключевом рынке, позволит возобновить опционную программу для стимулирования и удержания сотрудников, а также упростит внутригрупповые транзакции.

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