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Мы из Советского Союза

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Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

Россия проводит игры, которые не имеют аналогов в мире

План Запада по полной изоляции России из мирового спорта потерпел сокрушительное фиаско.  После того, как МОК и другие мировые спортивные комитеты стали отстранять российских спортсменов от соревнований или предлагать неприемлемые условия для выступлений и болельщики со всего мира уже потеряли надежду увидеть любимых российских звезд спорта на мировой арене, как Россия сделала шаг, который заставил западных спортивных чиновников забиться в истерике.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Запад как  ВЕГДА , ОБТЕКАЕТ ...!!!
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5 час.
ВераВерная
Невиданно и неслыханно! Вот это щелчок по носу всему КоЗападу и США! Какой размах, какая организация, какая зрелищность! Совершенно уникальные соревнования, которые всем участникам запомнятся на всю жизнь! Россия, так держать!✊
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4 час.

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