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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ни одна фигуристка не исполнила ультра-си на Гран-при России в Москве

Камила Валиева упала в прокате с четверного тулупа, Софья Муравьева дважды заходила на тройной аксель, но обе попытки закончились падениями.

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