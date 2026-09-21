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Царьград

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Жёсткая посадка вертолёта в Красноярском крае - двое пострадавших, землетрясение магнитудой 5,1 у Курил. Новости утра 21 сентября

Жёсткая посадка вертолёта в Красноярском крае - двое пострадавших, землетрясение магнитудой 5,1 у Курил. Новости утра 21 сентября

В Красноярском крае вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку, у побережья Южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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