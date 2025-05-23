Операция «Весна» против литовских националистов

Во время немецкой оккупации Литвы местными националистами были созданы воинские подразделения, которые оказывали поддержку фашистам и запятнали себя многочисленными преступлениями против советских граждан.
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