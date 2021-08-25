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Еду из самолетов будут продавать в микромаркетах

Еду из самолетов будут продавать в микромаркетах

Готовое бортовое питание можно будет купить в микромаркетах — специальных вендинговых автоматах. Эту продукцию начнет продавать российская авиакомпания "Аэрофлот", пишут "Известия" со ссылкой на директора по маркетингу "Аэромара" Артема Куликова.

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