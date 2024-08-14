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В Прикамье пройдут поиски мощей святого Павла Соколова, убитого в 1918 году

В Прикамье пройдут поиски мощей святого Павла Соколова, убитого в 1918 году

Он был канонизирован в 2000 году как новый мученик.На территории храма Тихвинской иконы Божией Матери в Кунгуре ученые будут проводить поиски останков расстрелянного священника Павла Соколова.

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