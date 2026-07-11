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Не променяли семью на романы: 8 легенд советского кино, сохранивших верность

Не променяли семью на романы: 8 легенд советского кино, сохранивших верность

Сцена провоцирует на крайности. Закулисные романы, громкие разводы, смена партнёров — это привычный фон звёздной жизни.

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