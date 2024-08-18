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"Один из лучших". Американский эксперт восхитился российским истребителем

"Один из лучших". Американский эксперт восхитился российским истребителем

© РИА Новости Максим Блинов Сегодня 112 прочитали Западные военные, недооценивающие российский истребитель Су-34, показывают себя большими невеждами, считает автор статьи в TNI.

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