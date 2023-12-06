В Астрахани зачищают улицы от мусора и наносного грунта

Сейчас работы ведутся в Советском районе. Работы по зачистке от наносного грунта с прибордюрной части дорог на постоянной основе проводятся во всех районах города - в основном, силами муниципального предприятия «Чистый город».
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