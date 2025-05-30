Организация «Маса» удостоена "Иерусалимской премии"

В резиденции президента Израиля в Иерусалиме состоялась торжественная церемония вручения Иерусалимской премии за единство Израиля, в ходе которой были отмечены организации и личности, вносящие значительный вклад в укрепление связей между различными слоями израильского общества и между Израилем и еврейской диаспорой .
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