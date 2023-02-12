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Telegraph: на Украине, вероятно, станут производить британское вооружение

Telegraph: на Украине, вероятно, станут производить британское вооружение

Высокопоставленные военные чиновники Великобритании и их украинские коллеги ведут переговоры о производстве британского вооружения на Украине.

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