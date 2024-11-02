В Смоленске начал работу центр дневного пребывания детей с инвалидностью

«Спасибо за помощь губернатору Василию Анохину, правительству региона». С рабочим визитом Смоленск посетила детский омбудсмен России Центр дневного пребывания для детей с инвалидностью открыли в Смоленске, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
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