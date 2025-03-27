Вологжане заявили, что готовы простить запрет алкоголя в обмен на запрет мигрантов

"Сухой закон", негласный запрет абортов, кратковременный запрет мигрантов на стройках — в последнее время тихая Вологодская область стала полигоном для "тест-драйва самых смелых право-консервативных идей", как это характеризуют некоторые СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии