Жилой дом в Казани включат в реестр объектов культурного наследия

Многоквартирный дом №10а на улице Щапова в Казани будет признан объектом культурного наследия. Результаты государственной историко-культурной экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
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