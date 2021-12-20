В Шахтах провели два предновогодних рапида для детей

В клубе «Дебют» города Шахты двумя детско-юношескими рапидами под названием «Новогодние турниры при информационной поддержке газеты «Наше время» стартовала серия праздничных соревнований.
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