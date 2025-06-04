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Проба 2

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10 бытовых вопросов, из-за которых люди стабильно делятся на два лагеря и спорят до хрипоты

10 бытовых вопросов, из-за которых люди стабильно делятся на два лагеря и спорят до хрипоты

Иногда самые простые бытовые вопросы неожиданно становятся поводом для серьезных разногласий. Казалось бы, кто и когда должен убираться, как часто мыться, когда чистить зубы — разве тут есть о чем спорить? Но порой именно такие мелочи вызывают раздражение в отношениях, споры между друзьями и бурные обсуждения на форумах.

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