10 бытовых вопросов, из-за которых люди стабильно делятся на два лагеря и спорят до хрипоты

Иногда самые простые бытовые вопросы неожиданно становятся поводом для серьезных разногласий. Казалось бы, кто и когда должен убираться, как часто мыться, когда чистить зубы — разве тут есть о чем спорить? Но порой именно такие мелочи вызывают раздражение в отношениях, споры между друзьями и бурные обсуждения на форумах.