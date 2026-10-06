В Волгодонске автобус врезался в опору ЛЭП: пострадали 2 пассажира

В Волгодонске 6 октября автобус под управлением 66-летнего водителя задел бордюр и врезался в бетонную опору ЛЭП возле дома №6 по улице Маршала Кошевого, после чего за медицинской помощью обратились пассажиры 53 и 20 лет.
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