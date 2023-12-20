Экс-премьер Молдавии Кику предостерег от эйфории после открытия переговоров с ЕС

Экс-премьер Молдавии, лидер оппозиционной Партии развития и объединения Ион Кику призвал действующую в стране власть не предаваться эйфории от решения ЕС по началу переговоров о вступлении, а браться за работу.
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