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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Фастовский: «Ак Барс» остается мастеровитым коллективом, способным на такой же далекий кубковый поход, как и в прошлом сезоне. Идет становление новой команды»

Бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мыслями о перспективах « Ак Барса » в нынешнем сезоне КХЛ .

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