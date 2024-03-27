Шины легковых автомобилей по всем правилам не должны подвергаться восстановлению, у них просто нет для этого необходимого запаса прочности.
Старые, «лысые» шины вам могут продать по цене новых, на вид не отличить: видео из мастерской
Комментарии
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Владимир Соловьев
Каковы наиболее распространенные способы утилизации шин в России? Наиболее распространенным способом утилизации шин в России является их сжигание. Согласно российскому федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) изношенные шины относятся к IV классу опасности, являются малоопасным отходом. Введён уведомительный порядок предоставления отчётности о фактически образованных, использованных и размещённых отходах. В США действует закон, требующий применения 20 % изношенных шин в асфальтобетонных покрытиях.
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