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Лицо МУЗ-ТВ, которая живет с мамой и сыном, не пьёт и не скандалит: почему 45-летнюю Малиновскую не зовут на ТВ

Лицо МУЗ-ТВ, которая живет с мамой и сыном, не пьёт и не скандалит: почему 45-летнюю Малиновскую не зовут на ТВ

Маша Малиновская больше не та дерзкая блондинка, которая в нулевых была лицом МУЗ-ТВ. Сейчас ей 45, она живёт с мамой и 14-летним сыном, а в личной жизни — затишье длиною в два десятилетия.

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