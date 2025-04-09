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Спички - не игрушка

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Неприятная правда о войне дронов. Уникальное видео о работе нового БПЛА ВСУ

Неприятная правда о войне дронов. Уникальное видео о работе нового БПЛА ВСУ

Военный экспрт Влад Шлепченко вновь заострил внимание на том, что на фоне стремительной эволюции беспилотников, к нашему огромному сожалению, остаётся неизменным отставание России от противника в разработке и внедрении новых дронов и методов их применения.

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