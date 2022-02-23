Сергей Семак ответил на вопрос по поводу исключения российских клубов из еврокубков

В странное и непростое время мы живем. Накануне ответного матча нокаут-раунда Лиги Европы в Севилье главного тренера «Зенита» Сергея Семака спрашивают не о шансах отыграться после домашнего поражения (2:3) от «Бетиса», а о возможном отстранении российских клубов от участия в еврокубках из-за признания ЛНР и ДНР.