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После ухода из сборной Ирина Винер нашла новую главную сцену — уже вне спорта

После ухода из сборной Ирина Винер нашла новую главную сцену — уже вне спорта

Эпоха Ирины Винер во главе сборной России по художественной гимнастике завершилась. После ухода с поста президента федерации в октябре 2024 года, а затем и с должности главного тренера сборной в феврале 2025-го казалось, что человек, десятилетиями определявший развитие этого вида спорта, неизбежно окажется в стороне от большой публичной жизни.

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