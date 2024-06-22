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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владелец «Пистонс» Том Горс: «Уверен, что партнерство с Лэнгдоном сработает и изменит клуб»

В пятницу экс-игрок ЦСКА был представлен в качестве нового президента по баскетбольным операциям «Детройта», который провел один из худших сезонов в своей истории.

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