Свыше 28 тысяч пациентов больницы в Жуковском прошли диспансеризацию с января

С начала года в Жуковской областной клинической больнице диспансеризацию прошли 28 413 человек. Комплексное обследование позволяет за одно посещение сдать анализы, сделать ЭКГ и получить консультацию специалиста.
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