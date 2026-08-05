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Свыше 28 тысяч пациентов больницы в Жуковском прошли диспансеризацию с января

Свыше 28 тысяч пациентов больницы в Жуковском прошли диспансеризацию с января

С начала года в Жуковской областной клинической больнице диспансеризацию прошли 28 413 человек. Комплексное обследование позволяет за одно посещение сдать анализы, сделать ЭКГ и получить консультацию специалиста.

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