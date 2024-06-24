Трасса Архыз — Красная Поляна готова наполовину Макс Репьев проехал участок, который доступен со стороны Архыза и до кордона Закан.
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Трасса Архыз — Красная Поляна готова наполовину Макс Репьев проехал участок, который доступен со стороны Архыза и до кордона Закан.