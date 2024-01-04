Путин подписал закон о приеме в гражданство иностранцев, служащих в армии РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий возможность получения российского гражданства в упрощенном режиме гражданами других государств, заключившими контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или других воинских формированиях.
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