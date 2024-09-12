Трем алтайским городам могут разработать мастер-планы для "повышения уровня жизни"

Федеральные инструменты и понимание специфики городов края помогут найти новые точки роста Барнаул, Бийск и Рубцовск могут войти в список из 200 городов, для которых разрабатываются мастер-планы в рамках стратегии пространственного развития страны.
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