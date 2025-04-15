Летающий автомобиль из Китая: Xpeng AeroHT планирует поставки в Россию

Компания планирует получить сертификат летной годности в четвертом квартале.В рамках пятого международного ЭКСПО потребительских товаров, проходящего в китайском городе Хайкоу, китайский автопроизводитель Xpeng AeroHT представил свой летающий автомобиль "Сухопутный авианосец" (Land Aircraft Carrier).
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